Toulouse. Le Pont Saint Pierre uniquement ouvert aux Piétons et Cyclistes

Du 18 juillet au 22 août, le pont Saint-Pierre sera fermé à la circulation des voitures et des deux-roues motorisés.

Privilégier des moyens de transports plus verts : tel est l’idée des riverains du quartier Saint Pierre. Tout l’été, le Pont Saint-Pierre de Toulouse est réservé aux piétons et cyclistes. Une idée pour apaiser le tafia et la circulation sur ce passage. C’est l’occasion de découvrir l’un des jolis monuments de l’architecture de la ville rose. Cette piétonisation éphémère du pont Saint-Pierre est une initiative proposée par les habitants des quartiers environnants au cours de la consultation citoyenne sur le projet « Rive gauche – Rive droite ».

On pourra retrouver du mobilier urbain installé pour créer des espaces de convivialité : tables de pique-nique, chaises longues, jeux dessinés au sol… L’occasion d’ une halte sur le pont et à profiter de la vue sur le fleuve.

Une intervention artistique est également prévue pour embellir la chaussée du pont.

Pour les toulousains en voiture, pendant ces 5 semaines de fermeture du pont Saint-Pierre à la circulation automobile et des deux-roues motorisés, des itinéraires de déviation sont organisés.Les usagers peuvent notamment emprunter le pont des Catalans (dans les deux sens : Amidonniers – Saint-Cyprien) et le Pont-Neuf (dans le sens Esquirol – Saint-Cyprien).