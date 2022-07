Pierre-Emmanuel Barré en spectacle près de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après le succès de ses seul-en-scènes, « Pierre-Emmanuel Barré est un sale con » et « Nouveau Spectacle » ainsi que de la pièce Full Metal Molière, l’humoriste fait son grand retour avec un nouveau spectacle tout aussi corrosif, sarcastique et cynique ! Mais tout aussi drôle que le précédent. Encore une fois, Pierre-Emmanuel prouve que l’on peut rire de tout et s’impose comme un grand de l’humour noir.

Dans « Pff.. », Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que « vous repartiez moins con et qu’il reparte plus riche ». Tout un défi pour l’humoriste à découvrir ce 19 juillet au Château de la Garrigue et le 18 janvier 2023 au Zénith de Toulouse.

Vos réservations sur www.bleucitron.net