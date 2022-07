L’Envol des Pionniers fait son Ciné Tambouille

Partager Facebook

Les Vidéophages présentent le Ciné Tambouille à l’Envol des Pionniers le 22 juillet à 19h. L’occasion de mêler cuisine et cinéma !

Le Cinétambouille est un projet de cuisine participative et de projection de courts- métrages. Ce projet vise à se rassembler autour d’un moment convivial et gourmand. Pour cette année 2022, le repas et les courts-métrages vous mèneront jusqu’en Grèce pour une aventure culinaire et cinéphile!

L’association Les Vidéophages, à l’initiative de ce projet, est spécialisée dans la diffusion de courts-métrages et pourra proposer une programmation de films aux petits oignons! Il se sont lié aux Têtes de l’Art, restaurateurs dont on peut savourer la cuisine à la Grainerie, pour encadrer l’atelier cuisine.

Ciné Tambouille

Vendredi 22 juillet à 19h

Entrée gratuite sur inscriptions par mail : [email protected]

Inscriptions jusqu’au 18 juillet

Infos :https://www.lenvol-des-pionniers.com/agenda/cinetambouille-2022/