Top 14 : Le Stade Toulousain s’impose chez le Champion de France !

Dimanche, en clôture de la 5e journée de Top 14, le Stade Toulousain s’est imposé à Montpellier (17-19) grâce à la botte de son arrière international Melvyn Jaminet.

Toulouse a fait tourné, et ça a plutôt bien fonctionné ! A Montpellier, dimanche soir, Ugo Mola a décidé de laisser au repos plusieurs cadres et de mettre en avant de jeunes joueurs. Une rotation obligatoire dans une saison aussi longue. Face aux champions de France, le plan s’est déroulé sans accros. Dans les premiers instants, sur une contre attaque menée de main de maitre, Delibes inscrit un premier essai dès la 3e minute (0-7). Montpellier ne se laisse pas avoir et égalise rapidement.

L'essai de 90m d'entrée ! 🔥



Les Toulousains viennent de frigorifier le GGL Stadium ! 🥶 #MHRST pic.twitter.com/qdHaqcgOax — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 2, 2022

La suite, c’est un chassé-croisé entre les deux formations avec une performance exceptionnelle de Melvyn Jaminet aux buts. L’international français a offert ce succès à l’extérieur à son club (17-19).

Une pénalité derrière la ligne médiane ?



Aucun souci pour Melvyn Jaminet 😎 #MHRST pic.twitter.com/SVZOoc1XWY — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 2, 2022

Avec ce joli succès de la jeunesse toulousaine chez les champions de France, Toulouse garde la tête du Top 14 à une semaine de la réception de Clermont le 8 octobre à Ernest Wallon.