Sylvain HOULES prolonge et passera le cap des 10 ans à la tête du TO !

À la tête de l’équipe professionnelle depuis 2013, Sylvain HOULES prolonge l’aventure avec le club Olympien. Il atteindra donc le cap des 10 saisons en tant que coach du TO XIII.

Un changement de dimension en 3 ans

Dès sa première année, Sylvain signe le premier doublé de l’histoire du club Olympien (Coupe de France / Championnat de France 2014). En 2015, le TO conserve son titre de champion de France en l’emportant face à Carcassonne. Le tacticien Tarnais remporte son troisième trophée en à peine 2 saisons.

En 2016, le Toulouse Olympique rejoint les championnats de la Rugby Football League (Fédération Anglaise). Les hommes de Sylvain HOULES débutent par la League One (3e division) et valident leur ticket pour le 2ème échelon Britannique : le Championship. L’armoire de trophées continue à se remplir avec le Championship Shield en 2017.

L’atteinte du Graal en 2021

Le club Toulousain manquera la montée en Super League à deux reprises, et regarde vers 2020 pour enfin toucher au but. À la suite de la pandémie de COVID, le TO compte 5 rencontres avant l’arrêt de la compétition, et voit Leigh être promu sur dossier.

L’année suivante, Sylvain HOULES doit composer avec le fait de ne pas jouer à domicile durant toute la phase régulière. Les Toulousains font un sans-faute pour accéder au Million Pound Game (finale d’accession) et reçoivent Featherstone le 10 octobre 2021, date qui sera à jamais gravée dans l’histoire du club : le TO XIII est promu en Super League au terme d’une saison extraordinaire (15 matchs – 15 victoires). Une fois de plus, Sylvain entre un peu plus dans l’histoire.

Se servir de 2022 pour revenir en 2024 !

« Malgré la déception de la relégation en Championship, nous avons beaucoup appris lors de cette saison en Super League, et nous allons nous en servir pour la retrouver au plus vite » Sylvain HOULES. En effet, la première saison des bleus & blancs en Super League ne s’est pas passée comme prévu mais malgré l’adversité, les Toulousains ont tenu leur place et ont été compétitifs jusqu’au bout.

Une victoire face aux champions en titre de Saint Helens, une série de 3 succès de suite dont un au Magic Weekend, sont à mettre à l’actif du coach HOULES. Il passera également le cap des 200 matchs en tant qu’entraineur du TO, traduisant la combinaison entre performance et fidélité dont Sylvain fait preuve pour son club. Une loyauté profonde et dont le club toulousain est très reconnaissant : « Je suis d’abord très heureux de voir Sylvain rester avec nous, nous sommes très reconnaissant de sa loyauté envers le club. Ensuite, très ému de voir que son investissement depuis 2013 va encore se poursuivre, je souhaite le remercier au nom du Toulouse Olympique. Maintenant cap sur 2023. » Bernard SARRAZAIN, président du TO XIII.

Malgré une lutte acharnée avec Wakefield jusqu’en août, la relégation est actée le 25 août 2022 après une défaite face aux voisins des Dragons Catalans.

Bien que le Toulouse Olympique XIII évoluera en Championship en 2023, Sylvain sera toujours aux commandes de l’effectif, avec la volonté évidente de poursuivre le développement du club.