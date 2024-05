The Fall Guy, Un p’tit truc en plus…que voir au cinéma cette semaine !

Partager Facebook

Le mois de mai débute avec de nombreuses sorties attendues comme The Fall Guy, Un p’tit truc en plus, Jusqu’au bout du monde, Petites mains ou encore une Affaire de principe et le tableau volé.

Un p’tit truc en plus de Artus

Avec Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.

The Fall Guy de David Leitch

Avec Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson

C’est l’histoire d’un cascadeur, et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut… pour le plus grand plaisir du public.

Jusqu’au bout du monde de Viggo Mortensen

Avec Vicky Krieps, Viggo Mortensen, Solly McLeod

L’Ouest américain, dans les années 1860. Après avoir fait la rencontre de Holger Olsen, immigré d’origine danoise, Vivienne Le Coudy, jeune femme résolument indépendante, accepte de le suivre dans le Nevada, pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de Sécession éclate, Olsen décide de s’engager et Vivienne se retrouve seule.

Petites mains de Nessim Chikhaoui

Avec Corinne Masiero, Lucie Charles-Alfred, Marie-Sohna Condé

Rien n’avait préparé Eva à l’exigence d’un grand hôtel. En intégrant l’équipe des femmes de chambres, elle fait la connaissance de collègues aux fortes personnalités : Safietou, Aissata, Violette et Simone. Entre rires et coups durs, la jeune femme découvre une équipe soudée et solidaire face à l’adversité.

Une affaire de principe de Antoine Raimbault

Avec Bouli Lanners, Thomas VDB, Céleste Brunnquell

Bruxelles, 2012. Quand le commissaire à la santé est limogé du jour au lendemain, dans la plus grande opacité, le député européen José Bové et ses assistants parlementaires décident de mener l’enquête.Ils vont alors découvrir un véritable complot menaçant de déstabiliser les instances européennes, jusqu’à leur sommet.Tiré de faits réels.

Le Tableau volé de Pascal Bonitzer

Avec Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi

André Masson, commissaire-priseur dans la célèbre maison de ventes Scottie’s, reçoit un jour un courrier selon lequel une toile d’Egon Schiele aurait été découverte à Mulhouse chez un jeune ouvrier. Très sceptique, il se rend sur place et doit se rendre à l’évidence : le tableau est authentique, un chef-d’œuvre disparu.