En Mai, les héroïnes à l’honneur dans ce cinéma de Toulouse

Quatre films, quatre histoires d’héroines…pour son 100% Labège, le cinéma Gaumont propose de découvrir quatre films important en ce mois de mai.

Les héroïnes au cinéma incarnent une diversité de forces et de caractères, défiant les stéréotypes et inspirant des générations entières. De Ripley dans « Alien » à Wonder Woman, elles sont rentrées par la grande porte sur nos écrans offrant des représentations plus riches et nuancées des femmes à l’écran. Pour rendre hommage à ces grandes histoires, le Cinéma Gaumont Labège nous propose 4 films avec des héroïnes multifacettes et surtout inspirantes.

Thelma et Louise – Le 6 mai

3 Billboards, les panneaux de la vengeance – 13 mai

Les Figures de l’Ombre – 20 mai

Wonder Woman – 27 mai