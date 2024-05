La Révolution des Œillets : Cinéma et Histoire à l’Honneur à Toulouse

Du 14 au 29 mai, Toulouse accueille un événement cinématographique exceptionnel pour célébrer le cinquantenaire de la Révolution des Œillets, un tournant majeur dans l’histoire du Portugal.

Cette révolution, qui a renversé le régime salazariste le 25 avril 1974, marque une période de bouleversements politiques et sociaux. Pour commémorer cet anniversaire, une série d’événements spéciaux est organisée en partenariat avec la Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, Cinespaña et la Cave Poésie.

L’un des temps forts de cette programmation est la conférence « Le Portugal au XXe siècle, de Salazar à la Révolution des Œillets », animée par Sébastien Rozeaux, maître de conférences en histoire moderne et contemporaine. Cette conférence, prévue le mardi 14 mai à 19h, promet une plongée fascinante dans l’histoire tumultueuse du Portugal au cours du XXe siècle.

Le mercredi 15 mai à 21h, les cinéphiles auront l’opportunité de découvrir le film « As Armas e o Povo » en présence de José Manuel Costa, ancien directeur de la Cinemateca Portuguesa, et Rui Machado, directeur adjoint. Ce film offre un regard poignant sur les événements entourant la Révolution des Œillets, offrant ainsi une perspective cinématographique unique sur cette période charnière de l’histoire portugaise.

Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’histoire et le cinéma à travers la Révolution des Œillets à Toulouse. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’histoire et de cinéma !

La Révolution des Œillets

Du mardi 14 mai 2024

au mercredi 29 mai 2024

Cinémathèque de Toulouse

Infos : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2506