Roqya, Les Trois Fantastiques…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, on pourra découvrir Roqya, Les Trois Fantastiques, Les Tortues, Les Inturs et When Evil Lurks.

Roqya de Saïd Belktibia

Avec Golshifteh Farahani, Amine Zariouhi, Jeremy Ferrari

Nour vit de contrebande d’animaux exotiques pour des guérisseurs. Lorsqu’une consultation dérape, elle est accusée de sorcellerie. Pourchassée par les habitants du quartier et séparée de son fils, elle se lance alors dans une course effrénée pour le sauver.

Les Trois Fantastiques de Michaël Dichter

Avec Diego Murgia, Emmanuelle Bercot, Raphaël Quenard

Max, Vivian et Tom, 13 ans, sont inséparables. Ce début d’été est plein de bouleversements : la dernière usine de leur petite ville des Ardennes ferme tandis que Seb, le grand frère de Max, sort de prison. Ses combines vont peu à peu entraîner les trois adolescents dans une chute qui paraît inéluctable

Les Tortues de David Lambert

Avec Olivier Gourmet, Dave Johns

Henri et Thom vivent ensemble à Bruxelles et filent le parfait amour depuis 35 ans, enfin en apparence. Depuis qu’Henri a pris sa retraite de policier, rien ne va plus. Ses journées sont fades et interminables, ses sentiments s’estompent et leur maison est devenue un vrai champ de bataille.

Les Intrus de Renny Harlin

Avec Madelaine Petsch, Froy Gutierrez, Rachel Shenton

Lors d’un road-trip en amoureux, un jeune couple tombe en panne et doit s’arrêter dans un village reclus. Ils vont vivre une nuit de terreur en affrontant trois individus masqués, qui sans motif apparent, veulent les tuer.

When Evil Lurks de Demián Rugna

Avec Ezequiel Rodríguez, Silvina Sabater, Luis Ziembrowski

Après avoir découvert un cadavre mutilé près de leur propriété, deux frères apprennent que les événements étranges survenant dans leur village sont causés par un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d’un homme. Le mal dont souffre ce dernier ne tarde pas à se répandre comme une épidémie.