Tennessee Williams ce mois d’avril à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 14 au 30 avril, Tennessee Williams aura les honneurs de la Cinémathèque de Toulouse avec la projection de plusieurs de ces films.

Il est l’auteur qui a offert des rôles incroyables et des personnages inoubliables. Celui qui a découvert Marlon Brando en lui donnant ses plus beaux personnages. Un tramway nommé Désir, Baby Doll, Soudain l’été dernier, La Nuit de l’iguane… Années 1950-1960, les plus grands noms du cinéma – Elia Kazan, Mankiewicz, Lumet, Pollack- adaptent les pièces du fameux dramaturgeTennessee Williams. C’est le triomphe de l’Actors Studio au cinéma.

Pour redécouvrir ses oeuvres au cinéma, rendez-vous à la Cinémathèque de Toulouse.

Programme de la quinzaine Tennessee Williams :

UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR (A STREETCAR NAMED DESIRE, 1951) – ELIA KAZAN / Jeudi 14 avril à 21h

BABY DOLL (1956) – ELIA KAZAN / Samedi 30 avril à 21h

LA CHATTE SUR UN TOIT BRÛLANT (CAT ON A HOT TIN ROOF, 1958) – RICHARD BROOKS / Samedi 23 avril à 21h

SOUDAIN, L’ÉTÉ DERNIER (SUDDENLY LAST SUMMER, 1959) – JOSEPH L. MANKIEWICZ / Dimanche 17 avril à 16h

L’HOMME À LA PEAU DE SERPENT (THE FUGITIVE KIND, 1960) – SIDNEY LUMET / Mercredi 27 avril à 21h

PROPRIÉTÉ INTERDITE (THIS PROPERTY IS CONDEMNED, 1965) – SYDNEY POLLACK / Samedi 16 avril à 19h

Infos : www.lacinemathequedetoulouse.com