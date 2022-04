Los Bitchos en concert au Connexion Live

Partager Facebook

Le 16 avril prochain, découvrez le groupe Los Bitchos sur la scène du Connexion Live de Toulouse.

Après une première aventure incluant une tournée des stades avec Mac DeMarco, une session KEXP qui a totalisé près d’1 million de vues, une synchronisation pour Diego Maradona, et un concert devant 5000 personnes au Transmusicales, Los Bitchos sort son premier album «Let the Festivities Begin!» enregistré depuis 2020 en collaboration avec Alex Kapranos, fondateur du groupe de rock britannique Franz Ferdinand.

Leur tournée européenne puis américaine débutant à peine, le groupe est déjà fortement recommandé par Cheryl Waters, Marc Riley, She Shreds, Vogue, Nme, Diy et SXSW, et si leur nom ne vous dit peut-être encore rien, c’est parce que Los Bitchos sont apparues cet été dans le paysage musical anglais comme une comète.

Uruguay, Australie, Angleterre et Suède : les points cardinaux de la cartographie Los Bitchos donnent un bel aperçu du cocktail déluré de ces quatre Londoniennes. Serra Petale (guitare), Agustina Ruiz (keytar), Josefine Jonsson (basse) et Nic Crawshaw (batterie) décrivent leur son comme «un mélange rétro-futuriste de chica péruvienne, de cumbia argentine et de musique psychédélique turque». Cela semble à peu près juste, car l’album vibre d’une ambiance mondiale qui ne se fixe jamais sur un seul style à la fois.

Leur Cumbia instrumentale, effervescente et contagieuse vous ferons faire un bond dans les 80’s… Et c’est sur la scène du Connexion Live le 16 avril 2022 !