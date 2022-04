Please Stand Up à l’Aria : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse Blog vous offre des places pour la soirée Please Stand up réunissant Nicole Ferroni, Christine Berrou, Laura Domenge et Florence Mendez à l’Aria de Cornebarrieu le 9 avril prochain.

Please Stand-Up ! La scène plurielle des représentantes de l’humour actuel. Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses, comédiennes, auteures… Après une première saison couronnée de succès, les dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent sur scène pour la saison 2 du plateau Please Stand-Up !

Please Stand-Up !, c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en scène et des sketchs chorales inédits, écrits pour l’occasion. Sur la scène de l’Aria, on retrouvera Nicole Ferroni, Christine Berrou, Laura Domenge et Florence Mendez. Et comme l’explique la metteur en scène Aude Galliou : « Parce que nous aimons créer, réfléchir et rire ensemble sans qu’on nous colle l’étiquette de fémi­niste ou de porte-drapeau, nous rassemblons autour de notre dénominateur commun : l’humour. Il n’y a pas d’humour féminin mais il y a des femmes qui font l’humour. »

Toulouse Blog vous offre des places pour la soirée Please Stand up réunissant Nicole Ferroni, Christine Berrou, Laura Domenge et Florence Mendez à l’Aria de Cornebarrieu le 9 avril prochain.