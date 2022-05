Spectacle : Florian Nardone, alias Violente Viande, en juin à Toulouse

Partager Facebook

Florian Nardone, connu sur internet sous le nom Violente viande, sera en spectacle au Café Théâtre des 3T de Toulouse le 8 juin 2022.

Florian Nardone c’est un humour acide, sans filtre et percutant, il dit des horreurs dans le plus grand calme. Sur scène, il prolonge ses réflexions sur le sexe, les relations amoureuses, nos comportements de citoyens, autour d’une question centrale pour lui : Qu’est-ce que ça veut dire « être un homme » de nos jours ? C’est un vrai phénomène : authentique, libéré, des punchlines acérées à pleurer de rire, une écriture noire et touchante.

Florian Nardone joue régulièrement au Théâtre de la Nouvelle seine à Paris, et arrive pour la première fois à toulouse. D’origine bordelaise, il s’est fait connaitre sur les réseaux sociaux avec son compte Violente Viande (plus de 420 000 abonnés sur Instagram), où il pointait avec humour les travers de notre société. L’impact était si fort que son compte Instagram fut supprimé.

Infos et réservations : https://www.3tcafetheatre.com/spectacles/florian-nardone-not-all-men