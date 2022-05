Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le cinéma Utopia de Tournefeuille accueille le réalisateur Thomas Lacoste pour son film « L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE UNE HISTOIRE BASQUE » ce mardi 17 mai 2022.

« L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE – Une histoire basque » propose pour la première fois au cinéma le récit sensible de la sortie politique du plus vieux conflit armé d’Europe occidentale. Acteurs, victimes et négociateurs de la paix nous plongent dans l’histoire d’un peuple qui, face aux violences à l’œuvre, a su inventer une nouvelle voie et agir sur sa propre destinée.

C’est le réalisateur Ken Loach qui en parle le mieux : « Je suis très heureux de découvrir ce film qui s’avère extraordinaire pour comprendre pourquoi ce peuple a participé à la lutte pour l’indépendance basque. C’est un récit réfléchi et mesuré raconté par ceux qui ont fait de nombreux sacrifices. Leur intégrité transparaît. La discussion sur ce qui constitue la démocratie est centrale. Le film ne fait aucun compromis et laisse aux personnages le temps de parler, de trouver leur propre rythme, sans interruption. Je suis très favorable à cette approche. Les festivals et les salles de cinéma devront trouver une bonne place pour ce film. Il est extrêmement précieux et sera vu pendant de nombreuses années. »