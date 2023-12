Salary Cap : Le Stade Toulousain ne fera pas appel !

Partager Facebook

Dans un communiqué de presse, le Stade Toulousain a indiqué ne pas faire appel de l’amende dans le transfert de Cheslin Kolbe à l’été 2021 entre Toulouse et Toulon.

La Commission de Discipline de la LNR a sanctionné les deux clubs en raison du « manquement à l’obligation générale de transparence et de coopération » dans le transfert de Kobe. Toulouse a écopé d’une amende de 50 000 euros et Toulon, 70 000 euros. Le Stade Toulousain « a décidé de ne pas exercer de recours contre cette décision, et de se consacrer pleinement aux échéances sportives de la saison en cours ».

Et explique sa version des faits : « Sur le fond, la section spécialisée a confirmé que le Stade Toulousain, comme il le clame depuis l’ouverture de la procédure, n’a enfreint aucune règle lors du départ du joueur Cheslin Kolbe à l’été 2021. Le club est ainsi rétabli dans son honneur. Sur la forme, la section spécialisée a constaté qu’au regard de son argumentaire, le Stade Toulousain s’appuyait sur deux pièces qui n’avaient pas été communiqués au Salary Cap Manager lors de ses opérations de contrôle en 2022. C’est exclusivement au titre de la présentation tardive de ces deux pièces qu’une sanction d’amende avec sursis a été prononcée contre le club »