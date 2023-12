Sofiane Pamart en concert à Toulouse dans un cadre unique

Partager Facebook

Pour les 10 ans du Pink Paradize 2024, Sofiane Pamart prendra place à la Halle de la Machine de Toulouse en compagnie de la scénographie des Fabuleuses Machines mis en scène par François Delarozière !

Les productions du Possible et la Halle de la Machine invitent SOFIANE PAMART Peu de pianistes réussissent à se faire connaître en dehors du cercle des initiés. Pourtant, Sofiane Pamart l’a fait. Le musicien ne cesse de redéfinir les limites de son art. Virtuose, créatif et inspiré, il traverse les époques et les styles, du hip hop à Chopin en passant par le jazz ! Habitué des scènes prestigieuses en France et à L’international, Sofiane Pamart est le premier pianiste soliste à jouer à guichets fermés dans la célèbre salle de l’Accor Arena à Paris.

Un véritable événement pour les 10 ans du Pink Paradize 2024 en compagnie de la scénographie des Fabuleuses Machines mis en scène par François Delarozière !

Infos : https://pinkparadizefestival.com/