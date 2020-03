Rhoda Scott et son Ladies All stars à Blagnac !

Partager Facebook

La légendaire organiste américaine Rhoda Scott s’entoure de la fine fleur des jazzwomen françaises pour un concert ce mardi 3 mars à l’Odyssud Blagnac.

Maîtrise, énergie et timbres caractéristiques, Rhoda Scott est un mythe vivant de l’orgue Hammond. À 81 ans, « l’organiste aux pieds nus » continue à faire groover son clavier de basse (B3) et son double clavier d’orgues (deux monumentales cabines Leslie) en assurant un swing bluesy, aéré et percutant… Auréolée d’une Victoire d’Honneur du Jazz en 2018, elle est devenue une figure emblématique du jazz et l’ambassadrice du mouvement de féminisation du genre. Avec son large sourire et sa grande générosité, Rhoda Scott met en avant l’exceptionnelle nouvelle génération de musiciennes françaises dont elle s’entoure pour nous offrir un show enjoué et frénétique ! Une soirée Ladies All Stars qui groove et swingue à l’infini !

Rhoda Scott – Ladies All Stars

Mardi 03 mars 2020

Odyssud Blagnac