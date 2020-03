Ce mardi, entrez dans le monde d’OZ au Zénith Toulouse !

Partager Facebook

La première édition de OZ – Occitanie au Zénith aura lieu ce mardi 3 mars 2020 au Zénith Toulouse Métropole. Ce nouvel événement gratuit est dédié à la création musicale et artistique et à l’émergence culturelle de la région Occitanie.

Cette soirée sera l’occasion de découvrir le Zénith sous un angle inédit ! De 18h00 à minuit, une dizaine d’artistes/groupes de musiques actuelles se succèderont sur les deux scènes non-stop comme en festival, et le grand hall sera le terrain de jeu du magazine toulousain Clutch, organisateur des fameuses Clutcho’. Le Zénith propose un événement gratuit, accessible à tous, et à contre-courant de sa programmation habituelle, en accueillant des artistes émergents n’ayant pas accès à la salle par la voie classique (location de la salle par un producteur). La réalisation de cette opération et sa gratuité sont rendues possibles grâce au concours, en premier lieu, de la Région Occitanie et aussi de la Sacem, du Crédit Mutuel et de Toulouse Métropole.

La programmation Concerts

Le Zénith Toulouse Métropole et l’association OZ sont heureux de révéler les noms des 10 groupes/artistes qui forment l’affiche concerts de cette toute première édition de OZ Occitanie au Zénith. Une programmation musicale construite avec le soutien d’acteurs référents du territoire : Les Curiosités, Les Productions du Possible, Clutch… Dans l’ordre de passage sur scène : Première partie Talent Riffx puis Le SuperHomard (Pop- Rock), Tangled Tape (Soul), Fabulous Sheep (Rock-Punk), Slim Paul Trio (Blues Rock), Princess Thaïland (Rock Noise), Bastard Prod (Hip-hop), Cathedrale (Rock), Al’Tarba x Senbeï (Hip-hop), VSO (Hip-hop), Citizen Kain (Techno).