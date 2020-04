Rendez-vous avec le Grenier de Toulouse sur Facebook

Partager Facebook

Dans cette période de confinement, les comédiens du Greniers de Toulouse proposent des rendez-vous sur leur page Facebook.

Le grenier de Toulouse arrive sous votre toit. Enfin, en période de confinement, c’est surtout par internet qu’il arrive. Tous les jours sur la page Facebook de la compagnie toulousaine, les acteurs proposent de vous divertir avec des spectacles, de la lecture et meme de la cuisine. Rendez-vous tous les jours à 18 h sur : https://www.facebook.com/grenier.detoulouse/

Par ailleurs, sur la page Instagram, Le Grenier Toulouse propose un rendez-vous lecture dès 23h. Par tranche de 10 minutes, un acteur lit un livre et pour commencer c est le comédien Pierre Matras qui propose « Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran » . A découvrir sur Instagram :https://www.instagram.com/grenier_de_toulouse/