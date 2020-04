Ce samedi, les As de la Jungle sont de retour à la Télé

Partager Facebook

A partir de samedi 4 avril, la série Les As de la Jungle, réalisée par les toulousains de TAT Productions, est de retour à la télévision sur FRANCE 3 et Okoo.

La célèbre série d’animation LES AS DE LA JUNGLE A LA RESCOUSSE, diffusée sur France 4 depuis 2014, est de retour pour une nouvelle salve d’épisodes ! Cette troisième saison, très attendue par les enfants, mais aussi par leurs parents (!), sera diffusée tous les matins sur France 3 à partir du samedi 4 avril et sera également disponible sur Okoo, la nouvelle plateforme jeunesse de France Télévisions !

La série animée LES AS DE LA JUNGLE A LA RESCOUSSE est lauréate d’un International Emmy Award. Les saisons 1 et 2 ont conquis plus de 200 territoires et ont été traduites dans plus de 40 langues. A destination des 6-12 ans, les 52 nouveaux épisodes de la saison 3 sauront aussi plaire aux plus grands en faisant la part belle à la comédie et à l’humour pour sublimer les aventures rocambolesques et pleines d’action de cette attachante bande d’animaux justiciers. Ce sera également l’occasion d’en apprendre davantage sur l’enfance et les premiers pas de Maurice, le Grand Guerrier Tigre, mais aussi sur la formation des As de la Jungle…

Par ailleurs, les toulousains de TAT productions ont annoncé une suite au long métrage ( 700 000 spectateurs en France pour le 1) arrivera au cinéma en 2023.