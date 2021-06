Que faire à Toulouse cette semaine du 7 au 11 juin 2021 !

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné pour vous les événements à faire cette semaine de nouveau déconfinement et de réouverture pour de nombreux établissements !

Nouvelle étape du déconfinement

Ce 9 juin, nouvelle étape pour le déconfinement avec :

> Cafés et restaurants peuvent accueillir du public en intérieur, dans la limite de 6 personnes par table.

>Les salles de sport rouvrent leurs portes pour les activités individuelles ou sans contact. Les sports de contact ne peuvent reprendre qu’en plein air.

>Les grands rassemblements – festivals, foires, expositions…-, et les lieux de culture et établissements sportifs peuvent accueillir jusqu’à 5 000 personnes, sous réserve de l’instauration d’un pass sanitaire.

> Le couvre-feu est décalé à 23 heures.

> Les modalités du télétravail sont assouplies.

Cinélatino revient en salle !

Le Festival Cinélatino revient « en présentiel » du 9 au 13 juin à Toulouse et en région.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-cinelatino-revient-du-9-au-13-juin-en-salles-a-toulouse/

Ouverture du Petit Bikini !

Le 9 juin, le Bikini ouvre un nouvel espace et son restaurant. Cette semaine une soirée 90s, le Baccus Social Club, Deejay No Breakfast ou encore Gone.

> https://www.toulouseblog.fr/le-programme-de-reouverture-du-petit-bikini/

Festival d’Avant-Premières à l’ABC Toulouse

Pour fêter la réouverture, le festival d’avant-premières Télérama prend possession du Cinéma ABC de Toulouse du 9 au 15 juin prochain.

> https://www.toulouseblog.fr/festival-davant-premieres-a-labc-de-toulouse/

Découvrez l’UGC Toulouse Montaudran

Un véritable événement pour la Ville Rose qui peut se réjouir d’accueillir un nouveau lieu de culture, de rencontres et de divertissement. Le Cinéma UGC accueillera le public dans l’une de ses 7 salles et 1 330 places dont 36 places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite.Avant d’entrer en salles, les spectateurs pourront découvrir une exposition de photos aux formats hors-

> https://www.toulouseblog.fr/le-programme-pour-louverture-de-lugc-toulouse-montaudran/

Reprise des spectacles à la Comédie de Toulouse

Après de longs mois de fermeture, la Comédie de Toulouse retrouvera son public dès le 8 juin avec une belle saison de spectacle.

> https://www.toulouseblog.fr/reprise-des-spectacle-a-la-comedie-de-toulouse-le-8-juin/

Les 3T lèvent le rideau

Le Café-théâtre toulousain, les 3T, rouvre ses portes du centre ville de Toulouse le 9 juin prochain avec de nombreux spectacles.

> https://www.toulouseblog.fr/reouverture-le-9-juin-des-3t-de-toulouse/

Ouverture de la Friche Gourmande

Après avoir conquis le Nord de la France avec deux établissements, La Friche Gourmande, ouvre ses portes à Toulouse le mercredi 9 juin.

> https://www.toulouseblog.fr/le-9-juin-la-friche-gourmande-sinstalle-a-toulouse/

Une Garden Party avec le Marché Victor Hugo

L’Hippodrome de Toulouse organise une Garden Party le vendredi 11 juin de 18h à 23h avec la présence des commerçants du marché Victor Hugo.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-une-garden-party-avec-les-commercants-du-marche-victor-hugo/

La Pause Musicale

Les concerts gratuits de la Pause Musicale se savourent sur le pouce tous les jeudis à 12h30. En juin, Rio Loco à l’honneur de la salle du Sénechal:

Au programme:

Jeudi 3 juin : Julia Pertuy, Chanson de l’instant, libre, pure & poétique (Clin d’oeil au Réseau Chanson Occitanie).

Jeudi 10 juin : Trio Loubelya, Néo-trad

Jeudi 17 juin : Sahra Hakgan (Clin d’oeil à Rio Loco).

Vendredi 18 juin : Kolinga, Afro-pop (Clin d’oeil à Rio Loco).

Samedi 19 juin : Kenkéliba, Afro-fusion (Clin d’oeil à Rio Loco).