Les Siestes Electroniques : Une installation éphémère pour une radio in situ à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 26 et 27 juin prochain, au Jardin Compans-Caffarelli à Toulouse, le Siestes Electroniques propose une installation éphémère pour une radio in situ. Explications.

Pas de festival classique pour les Siestes Electroniques cette année à Toulouse. En 2021, ce bel événement devait fêter son 20e anniversaire avec le public. La fête sera reportée à plus tard, les conditions requises (une bulle de sociabilité, de lâcher-prise, de la convivialité) n’étant toujours pas possibles à l’été 2021.

Pas de soucis. Les Siestes Electroniques proposeront quand même une surprise : une radio éphémère in situ, en lieu et en place du festival. « Soit le format qui ressemble le plus à ce qui nous est cher : la liberté d’aller et venir, de déambuler en plein air, tout en partant à l’aventure de découvertes musicales » explique les organisateurs.

Cette radio sera matérialisée par une installation sonore à 360°, posée au milieu de la pelouse du jardin de Compans-Caffarelli, telle une stèle symbolisant un festival qui n’a pas pu se produire.

Au programme :

Des pièces radiophoniques, des podcasts, des sessions de field recording, des chansons anciennes, mais aussi des travaux inédits des artistes soutenus par les Siestes 2021, Nina Harker, Emma DJ, Esther ; et les artistes de la Plateforme Shape dont le festival est membre depuis 2014, Odete, Felix Blume, Loup Uberto, Kali Malone, Zoé McPherson, Valentina Magaletti, Avtomat.

Infos : www.les-siestes.com