Concert punk à Toulouse : Barräkas et Deafen s’emparent de La Mécanique des Fluides le 5 août !

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Alors que le mois d’août rime souvent avec accalmie culturelle dans la Ville Rose, une décharge d’énergie brute s’apprête à réveiller les Toulousains. Le mercredi 5 août 2026, le bar rock emblématique La Mécanique Des Fluides accueillera une soirée punk internationale et locale à ne pas manquer. À l’affiche : le hardcore-punk survolté des Costariciens de Barräkas et le retour en force des locaux de Deafen. Présentation de ce rendez-vous incontournable de l’été.

Une bouffée d’énergie punk au cœur de l’été toulousain

Trouver un concert de rock qui déménage en plein cœur du mois d’août à Toulouse relève parfois du défi. Heureusement, pour les passionnés de sons saturés restés en ville ou les voyageurs de passage, une date majeure vient s’inscrire à l’agenda.

L’événement se déroulera dans le cadre convivial et authentique de La Mécanique Des Fluides, situé au 1 Place Riquet. Reconnu comme l’un des meilleurs bars rock de Toulouse, l’établissement s’apprête à vibrer au rythme de deux formations prêtes à tout donner sur scène.

Barräkas et Deafen : une affiche explosive

La soirée propose un plateau de choix mêlant une pointure internationale de passage en Europe et une valeur sûre de la scène underground locale.

Barräkas (Hardcore-Punk – San José, Costa Rica)

C’est l’événement de la soirée : la venue exceptionnelle de Barräkas. Tout droit venu de San José, la capitale du Costa Rica, ce combo distille un hardcore-punk rapide, incisif et politiquement engagé. Le groupe viendra défendre ses productions intenses et partager l’énergie brute qui caractérise la scène sud-américaine. Une occasion rare de les voir évoluer dans la proximité d’un club toulousain.

Écouter sur Bandcamp : barrakas.bandcamp.com

Suivre sur Facebook : Page Facebook Barräkas

Deafen (Crust-Punk – Toulouse)

Pour jouer à domicile et faire monter la température, les Toulousains de Deafen répondent présents. Évoluant dans un style crust-punk lourd et puissant, le groupe signe son grand retour sur scène avec une toute nouvelle formation. C’est l’opportunité idéale pour le public local de redécouvrir l’impact de leurs morceaux en live et de soutenir la scène locale.

Écouter sur Bandcamp : deafenraw.bandcamp.com

Suivre sur Facebook : Page Facebook Deafen

Horaires stricts et prix libre : l’esprit DIY au rendez-vis

Qui dit concert en centre-ville dit respect du voisinage et organisation rigoureuse. L’organisation insiste sur la ponctualité de l’événement. Les lives débuteront à 20h00 précise pour s’achever impérativement à 22h00. Il est donc fortement conseillé d’arriver tôt pour ne pas manquer une seule miette des performances.

Fidèle aux valeurs de la scène punk, la participation aux frais (P.A.F.) se fera au prix libre. Un montant de 5€ ou plus est suggéré si vos finances le permettent, afin de soutenir les artistes et notamment de participer aux frais de tournée du groupe international. Si vos moyens sont plus limités, donnez ce que vous pouvez : l’essentiel reste de participer, de faire circuler l’information et de faire de cette soirée une réussite collective.

Informations pratiques