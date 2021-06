Le programme de réouverture du Petit Bikini !

Partager Facebook

Le 9 juin, le Bikini ouvre un nouvel espace et son restaurant. Découvrez le programme de la semaine d’ouverture !

A une semaine du jour J, la salle de Ramonville dévoile sa programmation de réouverture. Le Petit Bikini prend ses quartiers cet été avec une ambiance unique et de la musique. Du mercredi au dimanche, de 18h à 23h (Jusqu’au 30 juin ) et le dimanche de 15h à 21h, ce nouveau lieu promet avec des activités ( terrain de pétanque, jeux…), de la restauration rapide et aussi un bar made in Bikini.

Le Petit Bikini, c’est aussi de la musique avec dans un premier temps, cette semaine une soirée 90s, le Baccus Social Club, Deejay No Breakfast ou encore Gone.

> Pour en savoir plus : Entretien – Réouverture. Le Bikini voit « enfin le bout du tunnel »

On notera aussi l’ouverture du restaurant le 9 juin, toujours au bord de la piscine comme chaque année !

Restaurant Le Bikini

du mardi au dimanche // midi et soir

réservations : 05 62 24 09 50