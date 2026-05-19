Concert Toulouse – Tayc de retour en 2027 : le JOŸA Tour s’arrête au Zénith de Toulouse

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Tayc sera de retour au Zénith de Toulouse en 2027 avec son très attendu JOŸA Tour.

Le rendez-vous est pris pour les fans toulousains de RnB et d’Afrolove. Dans le cadre de sa nouvelle tournée internationale, l’incontournable Tayc fera une halte exceptionnelle dans la Ville Rose. L’artiste se produira sur la scène mythique du Zénith de Toulouse Métropole le vendredi 30 avril 2027. Un événement musical majeur qui promet déjà d’afficher complet très rapidement.

De « Fleur Froide » à l’ère de la « Joy » : une ascension fulgurante

Depuis le triomphe de son opus Fleur Froide en 2020—un projet pharaonique certifié disque de diamant avec plus de 600 000 ventes—Tayc a redéfini les contours du paysage musical francophone. Véritable pionnier et figure de proue du mouvement Afrolove, le chanteur a su imposer sa voix suave et ses rythmes entraînants bien au-delà de nos frontières.

En 2026, l’artiste frappe un grand coup et marque son grand retour avec son deuxième album très attendu, baptisé « JOŸA ». Ce nouveau projet cristallise un tournant artistique ambitieux. Placé sous le signe universel de la joie, cet album voit Tayc repousser les limites de son propre univers. En fusionnant l’ADN de sa musique originelle avec de nouvelles énergies et des sonorités inédites, il donne littéralement naissance à un nouveau courant musical : la Joy.

Un show visuel et vocal unique au Zénith de Toulouse

La sortie de ce nouvel album s’accompagne logiquement d’une vaste série de concerts : le JOŸA TOUR. Cette tournée traversera toute la France, la Suisse et la Belgique en 2027.

Le public toulousain aura le privilège d’accueillir ce spectacle intense et singulier, une signature dont seul Tayc détient le secret, mêlant chorégraphies millimétrées, scénographie époustouflante et moments de pure communion avec le public.

Informations Pratiques et Billetterie

Soyez prêts, les places risquent de s’arracher en quelques heures !

Date : Vendredi 30 avril 2027

Lieu : Zénith de Toulouse

Heure du concert : 20h00

Ouverture des ventes : Mercredi 20 mai à 10h00 sur BOX.FR

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