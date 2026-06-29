Festival Faites de l’Image 2026 : Les Vidéophages fêtent leurs 25 ans au Parc de la Poudrerie !

Partager Facebook

Twitter

C’est le rendez-vous culturel et insolite de ce début d’été dans la Ville rose ! Les vendredi 3 et samedi 4 juillet 2026, le festival Faites de l’Image, orchestré par l’association Les Vidéophages, célèbre sa 25e édition. Pour l’occasion, l’événement investit un tout nouveau terrain de jeu : le mystérieux et verdoyant Parc de la Poudrerie, sur l’Île du Ramier. Entre installations audiovisuelles, cinéma en plein air et concerts sous les étoiles, Toulouseblog.fr vous dévoile le programme de ce week-end foisonnant.

​

Un cadre inédit et chargé d’histoire : Le Parc de la Poudrerie

​Après avoir exploré de multiples recoins de la ville, le festival jette l’ancre sur une « vraie » île toulousaine pour ce quart de siècle. C’est au cœur du Parc de la Poudrerie, situé sur l’Île du Ramier à proximité du quartier Empalot, que les festivités prendront vie.

​Ce « cœur vert et secret », zone inondable préservée de l’urbanisation entre le Stadium et le Casino, offre un décor presque i⁸rréel avec ses alignements de palmiers et son grand beffroi. Un lieu à la fois paisible et marqué par l’histoire industrielle et explosive de Toulouse (la SNPE), qui résonne particulièrement cette année. En effet, 2026 marque aussi les 25 ans de la catastrophe d’AZF, un « boum » tragique auquel les organisateurs rendent un hommage poétique et mémoriel.

​Un panorama exceptionnel des arts visuels sous les étoiles

​Fidèles à leur ADN, Les Vidéophages proposent une manifestation tout public, en plein air, où l’image se décline sous toutes ses formes. Cette année, ce ne sont pas moins de 40 projets initiés par 56 artistes qui transformeront ce paysage du quotidien. Au détour d’une allée ou sous les arbres, les festivaliers pourront découvrir :

​ Des installations audiovisuelles et lumineuses : Des créations protéiformes, du mapping architectural interactif aux expériences immersives (« Au cœur de la nature », « Inutero », « Zébrez-vous »).

Des créations protéiformes, du mapping architectural interactif aux expériences immersives (« Au cœur de la nature », « Inutero », « Zébrez-vous »). ​ Des projections en plein air : Un véritable bain de minuit cinématographique avec le meilleur des courts-métrages diffusés sur grand écran dès la tombée de la nuit.

Un véritable bain de minuit cinématographique avec le meilleur des courts-métrages diffusés sur grand écran dès la tombée de la nuit. ​ Le coin des familles avec « Vidéo Mômes » : Une excellente option pour une sortie familiale réussie ! Le vidéo bus accueillera les plus jeunes (dès 6 ans) pour des séances de courts-métrages spécialement pensées pour eux.

Une excellente option pour une sortie familiale réussie ! Le vidéo bus accueillera les plus jeunes (dès 6 ans) pour des séances de courts-métrages spécialement pensées pour eux. ​Des expositions variées : De la bande dessinée avec le lauréat du CROUS aux regards d’habitants sur le patrimoine, en passant par l’histoire du parc durant la Première Guerre mondiale.

​Musique, apéro et ateliers participatifs

​Que serait un festival toulousain sans une belle offre musicale et participative ? Dès la fin d’après-midi, le site s’animera au rythme des apéro-concerts et ciné-concerts (Mona Kazu, Loa Frida, Jali Flora…). Les curieux pourront également expérimenter les fameux « concerts au casque » ou s’initier à diverses pratiques artistiques lors d’ateliers gratuits : sérigraphie textile, découpe laser, photographie artisanale au collodion (ferrotype) ou encore peinture collective.

​Un événement « détonnant », engagé et éco-responsable

​Soutenir la culture locale, c’est aussi penser à demain. Le festival Faites de l’Image est labellisé « Événement détonnant de niveau 2 » par Elémen’terre. Buvette associative (avec des acteurs locaux comme Occitanie Boissons et Les Folies de Clairon), restauration engagée (végétarienne, bio, cuisine du monde), tri des déchets et lutte active contre les Violences Sexistes et Sexuelles (VHSS)… L’événement met un point d’honneur à offrir un espace sûr, bienveillant et respectueux de son environnement sauvage.

​Informations Pratiques

​Préparez votre venue pour ne rien rater de cet anniversaire créatif !

​ Dates et horaires : Vendredi 3 juillet (dès 18h) et Samedi 4 juillet 2026 (dès 16h). Fin des festivités à 2h du matin.

Vendredi 3 juillet (dès 18h) et Samedi 4 juillet 2026 (dès 16h). Fin des festivités à 2h du matin. ​ Lieu : Parc de la Poudrerie – Île du Ramier, 4 chemin de la Loge, 31400 Toulouse.

Parc de la Poudrerie – Île du Ramier, 4 chemin de la Loge, 31400 Toulouse. ​ Accès : ​ Attention : La passerelle de la poudrerie est fermée pour travaux. ​Bus : Linéo L4 ou Ligne 44 (Arrêt Empalot sud). ​Vélo : Station VélôToulouse « Sellier – Mouettes ». ​Voiture : Parking du Stadium.

​ Tarifs : Entrée à prix libre et nécessaire (l’adhésion annuelle de 5€ à l’association est demandée).

Entrée à prix libre et nécessaire (l’adhésion annuelle de 5€ à l’association est demandée). ​Accessibilité : Site majoritairement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et courts-métrages sous-titrés (VSM) pour le public sourd et malentendant.

​En cas d’intempéries, une programmation réduite sera proposée au gymnase de la Brique Rouge.