Toulouse : Le Café des Pionniers vous embarque dans les Années Folles à L’Envol des Pionniers

Partager Facebook

Twitter

Un vent de nouveauté souffle sur le quartier de Montaudran. Dès le mercredi 1er juillet 2026, L’Envol des Pionniers inaugure un tout nouvel espace de convivialité : Le Café des Pionniers. Conçu pour faire revivre l’élégance et l’effervescence des années 1920, ce lieu propose une expérience immersive unique aux Toulousains, en plein cœur du berceau de l’aéronautique.

Toulouse : Le Café des Pionniers vous embarque dans les Années Folles à L’Envol des Pionniers

Un vent de nouveauté souffle sur le quartier de Montaudran. Dès le mercredi 1er juillet 2026, L’Envol des Pionniers inaugure un tout nouvel espace de convivialité : Le Café des Pionniers. Conçu pour faire revivre l’élégance et l’effervescence des années 1920, ce lieu propose une expérience immersive unique aux Toulousains, en plein cœur du berceau de l’aéronautique.

Une immersion totale dans le Toulouse des années 1920

Accessible librement sans nécessiter de billet d’entrée pour le musée, ce nouveau lieu s’adresse aussi bien aux visiteurs de L’Envol des Pionniers qu’aux riverains et promeneurs. Sur une surface de 170 m², la scénographie a été pensée dans les moindres détails pour recréer l’esthétique des cafés toulousains de la première heure de l’aviation. L’atmosphère s’annonce authentique et chaleureuse grâce à plusieurs éléments :

Une décoration d’époque comprenant un poêle à bois, un gramophone, d’anciennes affiches et une caisse enregistreuse vintage.

Une ambiance sonore rythmée par des airs de Jazz, de Charleston et de Tango.

Un service en salle assuré par une équipe habillée à la manière des garçons de café d’autrefois.

Des passages ponctuels de médiateurs costumés en entoileuse, en pilote ou en mécanicien pour parfaire l’immersion historique.

Un voyage culinaire sur les traces de l’Aéropostale

La carte du Café des Pionniers invite au voyage en rendant un bel hommage aux grandes heures des Lignes Aériennes Latécoère. L’offre de restauration s’inspire directement des pays traversés par les pionniers de l’aviation. Les gourmands pourront ainsi déguster :

Des empanadas et des samoussas de légumes évoquant les escales en Argentine, au Brésil, au Sénégal ou encore au Maroc.

Des planches de charcuterie rappelant les survols de l’Espagne.

Une large sélection de boissons fraîches, de cocktails, de cafés et de douceurs sucrées pour accompagner ces pauses gourmandes.

Guinguettes estivales et rendez-vous culturels

Le Café des Pionniers se positionne d’ores et déjà comme un acteur central de l’animation toulousaine cet été. Il sera le cœur battant des soirées guinguettes gratuites organisées de 18h à 23h. Ces événements proposeront une ambiance festive avec un orchestre, un bal, un manège d’époque et des jeux en bois pour toute la famille. Trois dates sont à noter dans vos agendas :

Le mercredi 16 juillet 2026.

Le jeudi 30 juillet 2026.

Le samedi 5 septembre 2026.

De plus, le lieu s’intègre parfaitement à la programmation culturelle du site. Dès le 5 juillet 2026, à l’occasion de l’événement gratuit « Tous Audacieux ! », le café accueillera des « rencontres audacieuses », offrant au public la possibilité d’échanger avec des personnalités toulousaines inspirantes.

Un nouveau cadre privatisable pour les entreprises

Porté par un investissement de 1,4 million d’euros par la SEMECCEL, ce projet a été réalisé dans le strict respect des contraintes patrimoniales des Bâtiments de France. S’il promet de séduire le grand public, le Café des Pionniers se tourne également vers les professionnels.

À partir de septembre 2026, cet espace modulable pourra accueillir jusqu’à 120 personnes pour des séminaires, des réunions ou des soirées professionnelles en quête de sens. Il est également désormais possible de privatiser l’intégralité du site de L’Envol des Pionniers pour des événements de grande envergure pouvant rassembler jusqu’à 1500 invités.

Informations pratiques :