Bigflo et Oli à Toulouse : 2 Nouveaux Concerts au Zénith en 2026, Billetterie Imminente !

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Les enfants chéris de la Ville Rose n’en ont pas fini de faire trembler les murs du Zénith de Toulouse. Face au triomphe absolu de leur « Karma Tour », Bigflo et Oli viennent d’annoncer une nouvelle qui va ravir les fans : deux dates supplémentaires sont ajoutées à Toulouse pour novembre 2026. Préparez-vous, la chasse aux précieux sésames débute aujourd’hui !

L’ouragan « Karma Tour » : Un succès retentissant à domicile

Jouer à domicile a toujours eu une saveur particulière pour Florian et Olivio. Mais ce qu’il se passe avec le Karma Tour dépasse toutes les espérances. Après avoir déjà rempli le Zénith de Toulouse à cinq reprises dans une ferveur indescriptible, le duo prouve une fois de plus que le lien qui les unit à leur public occitan est indestructible.

Ces cinq premières dates ont été de véritables célébrations, mêlant tubes incontournables, scénographie spectaculaire et émotions brutes. Pourtant, face à une demande qui ne faiblit pas et des milliers de fans restés sur liste d’attente, les deux frères ont décidé de prolonger la fête.

Deux nouvelles soirées historiques en novembre 2026

C’est désormais officiel. Pour clôturer en beauté cette tournée monumentale, Bigflo et Oli posent à nouveau leurs valises au Zénith de la métropole toulousaine. Sortez vos agendas et bloquez votre week-end :

Date 1 : Samedi 14 novembre 2026

Samedi 14 novembre 2026 Date 2 : Dimanche 15 novembre 2026

Dimanche 15 novembre 2026 Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Ces deux concerts s’annoncent déjà comme le point d’orgue du Karma Tour. Connaissant le goût des frères toulousains pour les surprises, on peut s’attendre à des shows d’anthologie, de potentiels invités exclusifs et des clins d’œil appuyés à leur ville de cœur.

🎟️ Alerte Billetterie : Top départ ce lundi 18 mai à 12h00 !

C’est l’information cruciale de la journée. Si vous avez manqué les cinq premiers rendez-vous, c’est le moment ou jamais de prendre votre revanche.

La billetterie officielle pour ces deux nouvelles dates toulousaines ouvre aujourd’hui, lundi 18 mai, à 12h00 pétantes.

Nos conseils pour sécuriser vos places :

Anticipez : Connectez-vous sur les plateformes de vente officielles (Fnac, Ticketmaster, site de la production) au moins 15 minutes avant l’ouverture ou sur le site du Zénith de Toulouse Préparez vos comptes : Assurez-vous d’être déjà connecté(e) à votre compte client avec vos informations de paiement à jour. Patience : Les files d’attente virtuelles risquent d’être prises d’assaut. Ne rafraîchissez surtout pas votre page une fois dans la file !

Il n’y a aucun doute : ces deux ultimes dates du Zénith afficheront complet en un temps record. La balle est maintenant dans votre camp pour participer à ce qui s’annonce comme le grand événement musical toulousain de la fin d’année 2026 !