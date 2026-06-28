Alerte Canicule : La Gayguette et La Qlub enflamment Le Petit Bikini avec la Pool Party « Écran Total #1 » !

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Les températures grimpent sur la Ville rose et l’appel de l’eau se fait irrésistible ! Demain, le mythique complexe de Ramonville-Saint-Agne se métamorphose pour accueillir l’un des événements les plus attendus de ce début d’été : la première édition de la pool party « Écran Total ». Née de l’association bouillante entre les collectifs toulousains La Gayguette et La Qlub, cette fête dominicale promet de lancer la saison estivale avec une ferveur inégalée. Préparez vos maillots, Toulouseblog.fr vous dit tout sur ce dimanche après-midi qui s’annonce mémorable.

L’alliance incandescente : Quand La Gayguette rencontre La Qlub

Si vous cherchiez l’endroit où être ce dimanche 28 juin 2026, ne cherchez plus. Les cerveaux créatifs de La Gayguette et de La Qlub ont décidé d’unir leurs forces pour nous offrir un format inédit au bord de l’eau. Le concept ? Une authentique Pool Party toulousaine pensée pour célébrer la diversité, la bienveillance et la fête décomplexée.

Le credo de l’événement annonce la couleur : il s’agira de mélanger les corps humides, les gens chauds et les esprits libres dans une ambiance résolument conviviale, underground et, on vous prévient, caniculaire. Fini la morosité de la semaine, « Écran Total #1 » est l’excuse parfaite pour se retrouver en plein air, chiller sur les transats du Petit Bikini et danser jusqu’au coucher du soleil.

Aux platines : Un line-up taillé pour faire trembler la piscine

Une bonne pool party n’est rien sans un système son qui tape fort et une programmation musicale millimétrée. Et pour cette première édition, les organisateurs n’ont pas fait les choses à moitié. Préparez-vous à une sélection aux petits oignons avec des artistes prêts à faire monter la température de quelques degrés supplémentaires :

DIE KLAR : Figure incontournable de la scène électronique actuelle (et pilier de La Darude), il viendra délivrer ses kicks percutants et son énergie ravageuse. Impossible de rester assis.

VICKY TRIX : Connue pour ses sets éclectiques et vibrants, elle prendra le contrôle du booth pour assurer un groove continu tout au long de l’après-midi.

MIKA RAMBAR : Véritable icône des nuits toulousaines, il complétera ce trio de choc avec la générosité et l’extravagance musicale qu’on lui connaît.

Shows et performances : Préparez-vous à halluciner

Si vous pensiez que le soleil serait la seule chose à vous éblouir ce dimanche, détrompez-vous ! « Écran Total » n’est pas qu’une simple fête au bord de l’eau, c’est aussi un véritable spectacle vivant. L’événement sera ponctué de performances artistiques et de shows drag qui viendront pimenter l’après-midi.

Les incroyables ANXIO LIPSTICK et MAUDE seront de la partie pour offrir des apparitions visuelles hallucinantes. De quoi finir tout mouillé et complètement conquis par l’énergie créative de la scène queer et alternative de Toulouse.

📌 Informations pratiques : Le guide de survie de la Pool Party

Vous êtes convaincus ? Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de cet événement incontournable de la fin juin.