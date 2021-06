Que faire à Toulouse ce weekend du 4 au 6 juin !

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné pour vous quelques idées pour passer un bon weekend du 4 au 6 juin.

Un tour dans les salles de cinéma

Semaine chargée au cinéma avec de nombreux films. On découvrira Des Hommes, Villa Caprice, Petite Maman, Chacun chez soi, Nobody, Suzanna Andler, Billie Holiday et le très beau Playlist.

https://www.toulouseblog.fr/les-sorties-cinema-de-la-semaine-du-2-juin/

Un weekend aux Jardins du Muséum de Toulouse

Chaque année, le premier week-end de juin célèbre tous les jardins grâce à la manifestation nationale Rendez-vous aux Jardins. À cette occasion, les Jardins du Muséum vous invitent à découvrir les Potagers du Monde et le Sentier oublié.

> https://www.museum.toulouse.fr/agenda

Top 14 : Déplacement bordelais pour le Stade Toulousain

Dernière journée de Top 14 avec pour le Stade Toulousain l’occasion de se qualifier directement pour les demi-finales en s’imposant à Bordeaux-Bègles ce samedi à 21h en direct sur Canal +.

Festival Ciné-Palestine

Dans une période extreme tension au Moyen Orient, le Festival Ciné-Palestine prend place du 3 au 6 juin à Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/debut-juin-le-festival-cine-palestine-a-toulouse/

Concert de l’Orchestre National du Capitole

Le centenaire de la mort de Camille Saint-Saëns est l’occasion d’un bel hommage à Toulouse samedi 5 juin à 19h : sous la baguette de son directeur musical Tugan Sokhiev, l’Orchestre national du Capitole interprétera sa célèbre Symphonie n°3, conviant l’organiste Michel Bouvard.

> https://onct.toulouse.fr/

Toulouse autrement avec la Compagnie Millimétrée

Samedi 5 juin, au tour de Saint-Etienne.

Découvrez « L’envers du décor » du centre historique à travers une visite spectacle singulière et pétillante, déclinée en 7 actes de juin à octobre. Un parcours à étapes spectaculaires avec les lieux architecturaux et patrimoniaux en toile de fond pour s’amuser à comprendre ce cœur de ville.

Un peu de la Réunion à Toulouse samedi

Alors que l’été pointe le bout de son nez, La Réunion l’île intense a décidé de faire durer le plaisir en lançant une opération éphémère et inédite : #JEPARSÀLARÉUNION. Ce samedi 05 juin, 1 voyage pour 2 personnes sera caché dans un bouquet de fleurs à Toulouse ! L’occasion également pour la destination d’officialiser le lancement de son compte Tik Tok avec un voyage à gagner sur son compte @reuniontourisme.

Rendez-vous ce samedi 5 juin auprès d’un fleuriste éphémère de La Réunion, l’île intense à Toulouse, Rue Alsace Lorraine / Capitole, de 12h à 18h !

Exposition In The Same Boat- Dernière semaine

Le Festival Photo MAP Toulouse présente l’exposition « In the same boat » de Francesco Zizola en partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute-Garonne à La galerie 3.1 de Toulouse en pré-ouverture de l’edition 2021.

> https://www.toulouseblog.fr/agenda/map-toulouse-exposition-in-the-same-boat-de-francesco-zizola/

Découvrez la cabine Téléo rue Alsace Lorraine

Conçues par le designer italien Paolo Pininfarina et 100% accessibles, les 14 cabines de Téléo pourront accueillir jusqu’à 35 personnes chacune. Pour les découvrir, rendez-vous Square Charles de Gaulle, station de métro Capitole, rue d’Alsace Lorraine.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-decouvrez-la-cabine-teleo-reliant-le-chu-a-loncopole/