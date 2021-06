Les Sorties Cinéma de la semaine du 2 juin !

Partager Facebook

Semaine chargée au cinéma avec de nombreux films. On découvrira Des Hommes, Villa Caprice, Petite Maman, Chacun chez soi, Nobody, Suzanna Andler, Billie Holiday et le très beau Playlist.

Des hommes de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin

Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé …

Villa Caprice de Bernard Stora avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice.

Petite maman de Céline Sciamma avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois…

Chacun chez soi de Michèle Laroque et avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing

Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. La situation ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à une galère d’appartement.

Nobody de Ilya Naishuller avec Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen

Hutch Mansell, un père de famille sans histoire, accumule un tas de frustrations. Alors que des cambrioleurs rentrent chez lui, Hutch va se défendre et faire preuve d’une grande violence. Un incident qui va faire resurgir les secrets de son passé…

Suzanna Andler de Benoît Jacquot avec Charlotte Gainsbourg, Niels Schneider, Nathan Willcocks

Années 60.Une villa de vacances, au bord de la mer, hors saison. Une femme, Suzanna Andler, 40 ans, mariée, mère. Son jeune amant, le premier, Michel. La solitude, les doutes, l’envie de liberté, les choix de la vie. Et l’amour.

Playlist de Nine Antico avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et professionnelles.

Billie Holiday, une affaire d’état de Lee Daniels avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund

Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs…