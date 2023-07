Prix Occitanie Médicis : Alice Brygo lauréate de l’édition 2023

Partager Facebook

Rome sujet du film de la lauréate

Le Prix Occitanie Médicis, dont la vocation est de promouvoir les talents régionaux de l’art contemporain sur la scène nationale et internationale, s’est clôturé le mardi 6 juin dernier avec la tenue du jury international. A l’issue des délibérations, l’artiste Alice Brygo, a été désignée lauréate du prix.

Dans le cadre de sa politique régionale en faveur du rayonnement international des artistes plasticiens du territoire, la Région Occitanie a renouvelé pour la 6ème année consécutive son partenariat avec l’Académie de France à Rome et la Villa Médicis au travers de l’organisation du Prix Occitanie Médicis. Créé par la Région, ce prix d’exception attire une centaine d’artistes plasticiens et visuels, désireux de profiter de l’opportunité unique d’une résidence au sein d’un lieu emblématique de la création artistique.

Cette année Alice Brygo a été sélectionnée à l’issue de l’audition des 6 candidats présélectionnés parmi plus de 70 projets. Née à Montpellier, artiste de 27 ans diplômée de l’ENSAD, elle développe une pratique à la frontière entre cinéma fantastique, méthode documentaire et installation immersive. Son travail tend à témoigner d’une incertitude générationnelle face à une époque fragile. Il est traversé par des personnages entre-deux, explore l’imaginaire de la fin du monde et le lien intime que les individus entretiennent aux décors urbains qu’ils investissent.

Le projet de résidence porté par Alice Brygo, « Three days in Rome », est un film faisant référence au tourisme et au pouvoir de fascination des ruines, qui aura pour décor la ville éternelle. Plusieurs civilisations entreront en dialogue à travers les regards des visiteurs sur les vestiges de la précédente, et se contempleront ainsi entre-elles à différents endroits du temps. Il s’agira d’un triptyque, le tableau d’une errance découpé en trois comme nous avons l’habitude de découper le temps : passé, présent et futur. Mêlant reconstitution historique, cinéma du réel et science-fiction, l’objet de ce travail sera avant tout de porter un regard sur notre époque et sur une pratique contemporaine du tourisme de masse.

La lauréate du Prix bénéficiera d’un accueil de 3 mois à la Villa Médicis, ainsi que d’une bourse de 10 500€. Elle aura également l’occasion de présenter son travail dans le cadre d’une exposition que lui proposera d’organiser le Centre Régional d’Art Contemporain de Sète lors de sa prochaine programmation.