En aout, le Festival 31 notes d’été revient en Haute Garonne

Près de 200 évènements sont programmés pour la 26e édition du Festival 31 Notes d’été du 4 au 27 aout en Haute-Garonne.

En plein mois d’aout, les haut-garonnais comme les touristes de passage dans le département pourront découvrir une programmation exceptionnelle dans 18 communes de Haute-Garonne. Cette 26e édition est placée cette année sous le thème de L’Égalité, reflet des valeurs républicaines et citoyennes portées par le festival. La programmation ouverte et curieuse met en lumière la diversité de la scène artistique haut-garonnaise ainsi que les richesses touristiques et patrimoniales du département, en partenariat avec les acteurs du territoire haut-garonnais.

Quatre semaines d’événements

Pendant quatre semaines, 60 spectacles, avec près de de 330 artistes, plus de 110 visites touristiques ainsi que 12 expositions dans les lieux culturels départementaux sont programmés gratuitement sur tout le territoire, offrant une culture accessible à toutes et tous aux quatre coins du département.

Plusieurs temps forts rythment cette nouvelle édition, avec notamment un week-end d’ouverture dans 4 communes (Villemur-sur-Tarn, Laréole, Vacquiers et Lévignac) et un week-end de clôture dans 6 communes (Paulhac, Pinsaguel, Proupiary, Toulouse, Laréole et Saint-Bertrand-de-Comminges). Au programme de ces soirées, entre autres, l’ensemble vocal et instrumental À bout de souffle et ses 45 chanteur.ses, la musique balkanique d’Izoï, le plateau danse des compagnies Alcaline et Ticotacam, la déambulation chorégraphique et poétique du G. Bistaki dans l’écrin du château de Laréole, le rock électro de Katcross ou encore la salsa cubaine de Calle Reina.

Plus de 60 spectacles

Festival pluridisciplinaire depuis sa création, 31 Notes d’été invite chaque année le public à la découverte de formes artistiques variées, avec cette année 60 spectacles dont 18 spectacles de théâtre, danse, cirque et arts de la rue, dont le cirque sur le fil de la Compagnie Momentum, les cascades aériennes des Quart’Fers en l’air, le théâtre lyrique des Divaskets, la danse contemporaine de la compagnie Humanum ou encore le théâtre de (r)évolution de marionnettes des Philosophes Barbares.

La Pause Guinguette musicale s’installe également en amont des spectacles avec notamment Mister Team à Paulhac, La Marmaille à la Cafetière d’Aurignac, Les Filibusters à Villemur-sur-Tarn, Wonder Brass quartet à Vacquiers, Le Bardi Manchot à L’Isle-en-Dodon ou Futile à Lévignac.

Les Matinales du château proposent des concerts dès 11h du matin les week-ends dans la cour du château Renaissance de Laréole avec notamment les lectures musicales de Naïma Chemoul, les chants traditionnels italiens revisités de Fernet Branka, la chanteuse Alba Delmont ou le duo polyphonique féminin de transe occitane Cocanha.

Des visites aux quatre coins du département

Au programme des visites touristiques, culturelles et patrimoniales de cette édition, des nouvelles visites autour de la mémoire avec le Musée de la Mémoire à Portet-sur-Garonne, l’église de L’Isle-en-dodon, sa salle du trésor et l’histoire du Maquis de Meilhanet mais aussi un circuit urbain « Lieux de mémoire visibles et invisibles » dans le quartier du Musée départemental de la Résistance & de la Déportation à Toulouse. Des visites et dégustations chez des producteurs locaux, des randonnées, des animations de sensibilisation avec Haute-Garonne Environnement sont également au programme.

Une fin en feu d’artifice

Dans le cadre du week-end de clôture, le château de Laréole accueillera le dimanche 27 août « Princesses et princes en baskets », une après-midi immersive dans le XVIIIe siècle, avec des ateliers jeune public, défilés de costumes, jeux, lectures, spectacles ou encore le bal costumé participatif de la Cie La Baraque accompagnée de l’Orchestre de Chambre de Toulouse.

Pour sa 25e édition en 2022, 31 Notes d’été a accueilli 53 000 festivaliers. Un record à battre du au 27 aout en Haute-Garonne pour la 26e édition.

31 Notes d’été

Du 4 au 27 aout

Dans 18 communes de Haute-Garonne

cultures.haute-garonne.fr