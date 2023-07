Opération inédite de recyclage dans les CULTURA de Toulouse

Partager Facebook

Pour la rentrée, Cultura propose jusqu’au 5 aout une opération inédite de recyclage.

Les Cultura près de Toulouse, Balma, Labège et Portet sur Garonne, proposent à ses clients de contribuer à la réduction des déchets en rapportant en magasin leurs anciens cartables, sacs à dos et sacs à roulettes. En échange, ils se voient remettre un bon d’achat de 10 euros, valable jusqu’au 17 septembre 2023 à partir de 50 euros d’achat.

Initiée par Cultura, cette opération inédite de recyclage est développée en collaboration avec la startup Plaxtil et l’entreprise d’insertion Essaimons. Une fois récupérés, les sacs et cartables sont triés par Essaimons et régénérés par Plaxtil. Les matériaux sont réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits qui seront par la suite distribués chez Cultura. Pour encourager et accélérer les initiatives vers des modes de conception, de production et de consommation plus responsables, Cultura a créé son auto-label « Sourire au monde ».

Stylos, calculatrices, ardoises, colle, ciseaux, compas, dessin ou cahiers… jusqu’au 17 septembre, pas moins de 600 produits sont proposés à prix barrés, avec des réductions allant jusqu’à -70% ! Pour faciliter l’achat de ces indispensables des listes scolaires, 200 produits supplémentaires sont garantis zéro inflation par rapport à l’année dernière.

Où trouver votre Cultura à Toulouse ?

Cultura Portet-sur-Garonne

1é Bd de l’Europe

31120 PORTET-SUR-GARONNE

Lun. – Sam. 9h-20h

Dim. – Fermé

Cultura Labège

CC Carrefour

31670 LABÈGE

Lun. – Sam. 9h-20h

Dim. – Fermé

Cultura Balma

5 rue de la Tuilerie

31130 BALMA

Lun. – Sam. 9h-20h

Dim. – Fermé

Cultura Fenouillet

RN 20

31150 FENOUILLET

Lun. – Sam. 9h-20h

Dim. – Fermé