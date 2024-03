Pour Pâques, une chasse aux oeufs dans le Labyrinthe de Merville

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pâques arrive à grands pas, qui annonce la traditionnelle chasse aux œufs dans le Labyrinthe de Merville. Samedi 30, dimanche 31 mars et lundi 1er avril, 100 000 œufs en chocolat attendent petits et grands dans les allées de buis et les sous-bois.

Le printemps frémit au Labyrinthe de Merville qui organise sa chasse aux œufs dans le cadre enchanteur de son parc classé « Jardin remarquable ». Comme le veut la tradition, son célèbre Lapin veillera à la distribution d’un trésor inégalé de 100 000 petites confiseries en chocolat.

La mascotte peut compter sur le renfort d’une trentaine de personnes pour organiser l’évènement le plus populaire du Labyrinthe, attirant chaque année près de 9000 personnes. Une brigade fidèle composée d’amis et de membres de la famille vient épauler les employés pour accueillir, guider le public et proposer une restauration simple et gourmande à La Taverne.

Infos pratiques :

Samedi, dimanche et lundi de Pâques de 10h à 17h00.

Tarif : adultes 12,50 € ; enfants de 4 à 12 ans 10,50 € gratuit moins de 4 ans.

Possibilité de réservation en ligne sur labyrinthedemerville.com