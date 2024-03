Le Festival des cultures d’Asie de retour pour une 17e édition à Toulouse

Partager Facebook

Du 19 mars au 2 avril 2024 se tiendra la dix-septième édition de Made In Asia, festival des cultures d’Asie, à Toulouse et en Occitanie.

Comme chaque année à la même époque, l’Asie est à l’honneur dans la ville rose le temps du festival Made In Asia. Cette année, les organisateurs plongent ses festivaliers dans la culture vietnamienne : concerts, expositions, spectacles ou encore ateliers sont au programme. Dépaysement assuré du mardi 19 mars au mardi 2 avril, dans plusieurs lieux de Toulouse.

Cette 17e édition permettra de découvrir des artistes venus du Vietnam mais aussi de l’Indonésie, du Japon, de la Chine ou de la diaspora asiatique en Occident. En tout, c’est une trentaine d’événement à Toulouse et sa région. Dans notre agenda, on notera les concerts de Guo Gas Fumie Hihara, Huoung Thanh, Gaga Gundul, Sheng ou l’exposition de JO NGO, « Ici Saigon », sans oublier la protection de plusieurs films comme Tiger Stripes, Blue Giant, A Man ou encore Once Upon a bridge in Vietnam.

Tout la programmation : madeinasia.fr

L’Asie s’installe aux halles de la Cartoucherie

Le Festival prendra place aux Halles de la Cartoucherie le 30 mars prochain. Les arts culinaires sur toute la journée, plats et boissons spécifiques de l’Asie avec la place du marché, stand sur les langues d’asie, rencontre littéraire, et concert de deux artistes en deux parties, c’est La journée à ne pas manquer.