Pour les vacances, rendez-vous à la Fête des Capitouls 

La Fête des Capitouls, avec ses manèges, sa pêche aux canards… fait on retour sur les allées Paul Sabatier de Toulouse du 23 avril au 22 mai 2022.

Avec le retour du printemps, et pour célébrer les vacances, la Fête des Capitouls retrouve les toulousains durant un mois aux allées Paul Sabatier à proximité du Jardin des Plantes et du Grand Rond de Toulouse. Pêche aux canards, manèges, loteries, confiseries… cet événement fera grand plaisir aux enfants mais aussi aux plus grands avec aussi des manèges à sensation ou encore des auto-tamponneuses.

La Fete des Capitouls

du lundi au jeudi et le dimanche de 14h à 20h,

le vendredi et le samedi de 14h à 21h

Entrée libre