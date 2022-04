A Toulouse, les 500 lancent la livraison écologique et responsable

Partager Facebook

Après quelques mois d’ouverture, les 500 lancent un service de livraison écologique et responsable avec Applicolis.

Les 500 c’est un bar, c’est un restaurant, c’est un espace culturel, une conciergerie et c’est surtout un marché diversifié en chantier permanent, un carreau des producteurs, un lieu hybride. C’est le lieu de rencontre des produits de commerçants iconiques locaux et des clients qui cherchent à remplir leurs paniers et à les déguster transformés sur place.

Ce lieu de vie unique à Toulouse propose de vous livrer. Grâce à Applicolis, expert de la livraison en vélo, du mardi au samedi, uniquement le soir, commandez et faites vous livres les déliaces des stands de food. Et il y en aura pour tous les gouts : https://app.mylemonade.fr/j8DVYlvccmgh3uG2VdwO

Attention, vérifiez bien si vous êtes dans la zone de livraison pour Applicolis ! Fondée en 2016, AppliColis intervient sur les domaines de la logistique urbaine, la livraison du dernier kilomètre, le transport écologique, la course à la demande et plus particulièrement sur la cyclo-logistique. Pour en savoir plus : https://www.applicolis.com/