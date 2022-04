Oscar Emch présente « Respire (Bye Bye) »

Partager Facebook

Oscar Emch nous embarque dans son univers mélodieux et touchant avec son excellent EP « Respire (Bye Bye) ».

Après un premier EP réussi, « Portrait craché », Oscar Emch tape un grand coup avec la sortie de Respire (Bye Bye). Huit titrés où on retrouve le groove sophistiqué du multi-instrumentiste. Oscar parle d’amour, et de ses déboires, avec justesse et élégance.

Dans cet EP saisissant, on retrouve des duos avec Luidji sur Coup de Fil, Enchantée Julia sur Down ou encore Bolides et SIIRE pour la chanson clôturant le disque « Dans une heure ».

Oscar Emch a su s’entourer dans cet EP Respire (Bye Bye) qui nous tarde de découvrir sur scène lors d’une future tournée dont une date à l’Ecluse de Toulouse le 6 mai prochain.

Pour écouter l’album : https://alterk.lnk.to/RespireByeBye

Pour suivre sur instagram Oscar Emch : https://www.instagram.com/oscar.emch/