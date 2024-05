Le Festival Larsen revient pour une 17ème édition

Partager Facebook

Après une 16ème édition à Castanet-Tolosan, c’est à Montlaur que le Festival de musique pose ses enceintes, samedi 25 mai de 14h à 23h.

Co-organisé par les structures jeunesse, enfance et CLAS du Sicoval en partenariat avec l’Association Assaut Musical, cet événement a pour vocation de permettre à de jeunes musiciens (amateurs ou professionnels) quelque que soit leur style musical de se produire sur scène devant un public. Il est aussi l’occasion pour de jeunes bénévoles passionnés de musique d’être acteurs de l’événement en participant à son organisation. Gratuit et en plein air, Larsen est un festival intercommunal itinérant.

Le programme :

De 14h à 18h : Des animations pour les jeunes et les familles, des stands, du Body combat, une démonstration de graphe, initiation au tennis….

De 15h30 à 23h : le concert des Kzic’kids, la chorale du collège d’Escalquens et 8 concerts à retrouver sur les deux scènes du Festival !

La 17ème édition de la programmation présente une variété d’artistes talentueux, reflétant une diversité de genres musicaux. Parmi eux, HYL, un rappeur de Toulouse récompensé par le prix d’écriture Claude Nougaro pour son style unique. En plus de cela, vous pourrez découvrir Sonic Mess avec leur rock énergique, Oley apportant son flow dans le monde du rap, et Snakes in the boot offrant un mélange captivant de rock, grunge et post-punk. Pour les fans de metalcore, Akheron sera à l’honneur, tandis que Space J vous emmènera dans un voyage pop-rock. Marine Lion apportera une touche folk alternatif, tandis que Lucky Rock et Ella Laïrone offriront respectivement du rock et de la pop pour compléter cette affiche éclectique.

Rendez-vous à la Plaines des sports, Chemin des Feuillets, 31450 Montlaur