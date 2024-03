Pégases 2024. Un jeu toulousain élu jeu vidéo français de l’année !

Partager Facebook

Chants of Sennaar, du studio toulousain Rundisc, a été élu jeu vidéo français de l’année lors de la cérémonie des Pégases 2024 jeudi soir à Paris.

La période des récompenses continue. Après le cinéma, le jeu vidéo a sa cérémonie depuis quelques années pour récompenser la vigueur et le talent de cet art en France. Depuis la Cigale et en direct sur Twitch, Salomé Lagresle et Samuel Etienne ont remis une vingtaine de récompenses tout au long de la soirée. Cette année, c’est Chants of Sennaar qui a remporté la récompense ultime, le prix du meilleur jeu vidéo français. Ce jeu toulousain succède à A Plaque Tale (2020), Flight Simulator (2021), Deathloop (2022), et Stray (2023).

Chants of Sennaar a été développé à Toulouse par le studio Rundisc. Sorti en 2023 sur PC et consoles, ce jeu de réflexion revisite le mythe de la Tour de Babel à travers des énigmes et des casse-têtes de plus en plus fou. Les toulousains peuvent se féliciter de ce prix mais aussi des trophées du Meilleur Game Design et du Meilleur Jeu Vidéo Indépendant.

Le jeu toulousain devance le géant Assassin’s Creed Mirage, prix du public alors que Baldur’s Gate 3 a obtenu le prix du Meilleur jeu étranger.

Le Palmarès des Pégases 2024

Meilleur jeu vidéo étudiant : Sikaria : a Silent Hunt (Isart Digital)

Meilleur premier jeu vidéo : En Garde !

Meilleure accessibilité : KarmaZoo

Au-delà du jeu vidéo : Soldats inconnus : Frères d’armes

Meilleur game design : Chants of Sennaar

Meilleur jeu vidéo mobile : Soldats inconnus : Frères d’armes,

Meilleur service d’exploitation : The Crew Motorfest

Excellence visuelle : Dordogne

Meilleur univers sonore : Jusant

Meilleure innovation technologique : Headbangers : Rhythm Royale

Meilleur jeu vidéo mobile étranger : Little Nightmares

Meilleur jeu vidéo indépendant étranger : COCOON

Meilleur jeu vidéo étranger : Baldur’s Gate 3

Excellence narrative : Soldats inconnus : Frères d’armes

Meilleur jeu vidéo indépendant : Chants of Sennaar

Meilleur jeu vidéo : Chants of Sennaar