Concours. Gagnez vos places pour Moh ! Kouyaté à Toulouse !

Moh ! Kouyaté sera en concert le jeudi 21 mars prochain à la Salle Nougaro Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

En 2015, Moh! met le chaos sur les ondes radio avec son single T’en vas pas, ça va pas !, extrait de son album Loundo : il y révèle sa griffe et ses riffs électriques, électrisants, dans une fusion à chaud de blues, de rock, de funk, d’afrobeat et de musique traditionnelle mandingue. Kouyaté, le globe-trotter du groove, s’impose comme l’une des nouvelles voix de l’Afrique.

Avec son jeu tout-terrain influencé par B.B. King, George Benson, Jimi Hendrix, Sékou Diabaté du mythique Bembeya Jazz National et autres sorciers de la six-cordes, Moh! démontre qu’il n’existe d’autres frontières que celles que l’on s’impose. La preuve avec son nouvel album, Mökhöya, composé en mode intimiste et en formule quartet, entouré d’un All Stars des cordes acoustiques.

Découvrez cet artiste exceptionnel sur la scène de la Salle Nougaro le 21 mars prochain.