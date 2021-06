Où voir la finale de Top 14 Stade Toulousain- La Rochelle à Toulouse ?

Partager Facebook

Ce vendredi soir, le Stade toulousain disputera sa deuxième finale de la saison , toujours face à La Rochelle. Où voir la finale du Top 14 à Toulouse ?

Déjà pas sur un écran géant place du Capitole. Le Maire de Toulouse a expliqué ne pas pouvoir assurer la sécurité, notamment sanitaire, lors d’une diffusion sur écran géant. Il faudra donc trouver l’ambiance ailleurs. Et, elle y sera. Les supporteurs toulousains pourront se retrouver dans les bars de la ville, et les restaurants, pour profiter de ce grand évènement et la quête d’un doublé pour le Stade Toulousain.

Quelques adresses donc :

Chez Tonton, place Saint Pierre

Bar Basque, place Saint Pierre

Le confessionnal, 22 rue des Polinaires 31000 Toulouse

Le Goerges and Dragon Pub, Place du Peyron

Le De Danu, rue du Pont Guilhemery

Le London Town, Rue des Prêtres

Le Mulligan’s, Rue Saint Michel

Le Killarney, rue Alfred Dumeril

Le Dubliner’s, avenue Marcel Langer

Le Frog ans Rosbif, rue de l’Industrie

The Dispensary, rue Marthe Marsy

Le Botanist

La Voile Blanche, allées Foulques

L’Envol Côté Plage, à Balma

El Divino, Avenue des Etats Unis

Royal’s, Rue Servanty

O Club, route Agde

Brennan’s Bar de Castelginest

Brennan’s Snug à Seilh.

Pour voir les matchs de l’Euro, comme cette finale Stade Toulousain – La Rochelle, il y a aussi la possibilité de s’installer dans un des lieux éphémères autour de Toulouse. D’ailleurs, on a sélectionné pour vous nos endroits préférés, et autant vous dire qu’ils diffuseront les rencontres pour la plupart d’entre eux : Bars, restaurants, guinguettes…La sélection 2021 des lieux pour passer l’été à Toulouse !