Les Toulousains de Berywam dans le show américain de Ellen Degeneres

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Evènement planétaire pour les toulousains de Berywam. Le quatuor de beatbox était l’invité d’un des plus grand show télé aux USA : The Ellen Degeneres Show. Ils ont réalisé une performance live incroyable qui a bluffé l’immense animatrice outre-atlantique. On vous laisse découvrir leur passage en vidéo !