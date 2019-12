Nouvelle exposition « Au-delà des limites » à L’Envol des pionniers

Partager Facebook

« Au-delà des limites » est la nouvelle exposition temporaire de L’Envol des Pionniers Toulouse visible depuis le 14 décembre dernier.

Venez revivre quelques grands moments des défis relevés par des pionniers et aventuriers toujours prêts à repousser les limites. L’opportunité de découvrir, de mieux comprendre et de s’approprier pour ses propres projets les valeurs incarnées par ces aventuriers d’hier mais également d’aujourd’hui.

Huit personnages, huit valeurs, huit aventures à découvrir… Venez à la rencontre de 4 pionniers d’hier et de 4 aventurier(e)s engagé(e)s d’aujourd’hui. Pour chaque personnage, vous êtes invité(e) à vous confronter à son défi, à vous laisser entraîner dans ses aventures et à découvrir comment on repousse les limites.

Rendez-vous pendant les vacances à l’Envol des Pionniers Toulouse pour découvrir cette nouvelle exposition. La visite est incluse dans le billet d’entrée.



Plus d’informations : https://www.lenvol-des-pionniers.com/