Cinélatino, les 32e rencontres de Toulouse, aura lieu du 20 au 29 mars 2020 dans les cinémas toulousains. En attendant, de découvrir la programmation, on connait déjà l’affiche de cette édition. Et on doit l’avouer, elle est splendide. Une nouvelle fois, le festival a fait confiance à l’artiste peintre -affichiste suisse Ronald Curchod. Depuis 2013, il reste fidèle à Cinélatino.







Plus d’infos sur le festival : http://www.cinelatino.fr/