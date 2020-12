Musique : Ils ont fait l’année 2020 !

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné les artistes qui ont fait, selon nous, l’année 2020 en musique.

Salles fermés, annulation des festivals, l’année musicale 2020 ne fut pas bonne. Mais dans cette pesanteur due à la pandémie de la COVID 19, des artistes toulousains ont quand même sortie de beaux projets. Il fut nombreux, il y a eu des découvertes, des confirmations. On a du faire des choix. On a sélectionné pour vous ceux qui nous ont marqué en 2020 et dont on a beaucoup entendu parlé.

Heeka

En cette année 2020, on l’a vu grandir. On l’a vu s’épanouir pour finir en beauté avec un premier excellent EP. Heeka est la belle découverte de l’année avec son EP « Black Dust ». Ouvrez vite les salles pour qu’on la découvre sur scène !

> https://www.toulouseblog.fr/heeka-presente-son-premier-ep-black-dust/

Lombre

Que dire de L’ombre ? Si ce n’est l’un de nos coups de coeur de l’année 2020. Son EP « LA lumière du noir » est une réussite totale. Le natif de Rodez, comme Pierre Soulages, avec qui il partage l’idée d’un noir lumineux et ses nuances, Lombre possède l’une de ces écritures sincères et poétiques. En 2021, Lombre devrait être présent dans de nombreux festivals et sur de nombreuses scènes. Patience.

> https://www.toulouseblog.fr/la-lumiere-du-noir-le-nouvel-ep-de-lombre/

Beach SCVM

Eux, on les adore ! Leur musique nous fait du bien, nous donne le sourire. On bouge, on danse, on saute surtout. Beach SCVM a ensoleillé l’année 2020 avec sa musique. On en redemande. Et, ça tombe bien : sortie de leur EP « Sand Club » début 2021. Yeah !

Fadah

Durant l’année, Fadah a livré de merveilleuses choses comme Lovely ou encore Hiver noir. La suite s’annonce excellente pour le rappeur de 29 ans.

Oordaya

Sélectionné dans les Inouis du Printemps de Bourges 2020, Oordaya a marqué l’année avec un nouvel EP « Three » en juin dernier. La toulousaine grimpe petit à petit et va marquer aussi les prochaines années.

The Twin Souls

Si vous aimez le rock, le second EP de The Twin Souls est tout simplement fait pour vous. Un an et demi après un premier volume, les toulousains ont gravi une marche supplémentaire musicalement.

> https://www.toulouseblog.fr/musique-coup-de-coeur-pour-le-nouvel-ep-de-the-twin-souls/

KKC Orchestra

Album surprise de la fin d’année, « Etre ou Avoir » a fait du bien à tout le monde dont les fans de KKC Orchestra.

> https://www.toulouseblog.fr/etre-ou-avoir-le-nouvel-et-excellent-ep-de-kkc-orchestra/

HYL

Quelle folie que ce projet de HYL. Le rappeur à la triple personnalité nous a offert l’EP Ponctuation à la rentrée dernière.

> https://www.toulouseblog.fr/sortie-de-ponctuation-la-mixtape-du-toulousain-hyl/

Melan

Fin novembre, Melan est revenu plus fort que jamais avec son album « Angle Mort ». Flow à l’ancienne, texte conscient, le toulousain nous a conquis.

Berywam

Le quatuor toulousain de beatbox s’est offert une belle année avec des titres, des concepts et du buzz. Une année incroyable avant de les voir rapidement sur scène à Toulouse en 2021.

Augustin Charnet

L’ancien leader de Kid Wise était de la partie cette année avec des projets solos, des collaborations avec Cali ou encore un festival confiné au printemps dernier. On vous laisse redécouvrir le titre « In The Valley of your Heart »

Et bien entendu, BigFlo & Oli

Les frangins toulousains sont en pause. Mais avant cette pause, ils nous ont offert une année chargée avec la création d’un festival, des collaborations à droite à gauche : Spider Zed, Médine, Kalash Criminal, Caballero & Jeanjass. Et tant d’autres choses comme des lives twitch etc.. Une pause bien méritée pour revenir fort.

Mention spéciale aussi pour l’Orchestre National du Capitole de Toulouse qui, en cette période difficile, a continué de jouer en live et en streaming pour les internautes. Tout comme de nombreux artistes toulousains.

Si la musique n’a pas pu reprendre vie dans les salles, elle nous a accompagné dans cette année 2020.

En 2021, on sort et on continue de découvrir et partager les artistes de la scène toulousaine.