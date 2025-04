Soirée Rock Psychédélique Incontournable : The Brian Jonestown Massacre Déferle sur Le Bikini !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le vendredi 16 mai 2025 à 19h30, préparez-vous à une immersion sonore psychédélique intense ! Le légendaire Brian Jonestown Massacre prendra d’assaut la scène du Bikini à Toulouse pour une soirée qui s’annonce d’ores et déjà mémorable.

Plus de 30 ans se sont écoulés depuis la sortie de leur premier single emblématique, « She Made Me / Evergreen » en 1992. À une époque où l’industrie musicale britannique scrutait fébrilement la scène américaine à la recherche de la prochaine sensation rock formatée, Anton Newcombe, l’âme créatrice et anticonformiste du Brian Jonestown Massacre, avait une autre vision : dire non.

En tant que leader du groupe, Newcombe s’est rapidement affirmé comme un auteur-compositeur visionnaire, pour qui la musique n’était pas une simple coquetterie mais l’essence même de son existence. Il observait avec une horreur silencieuse ses pairs se soumettre docilement aux diktats de l’industrie. Mais lui était différent. Anton Newcombe allait ériger le refus en art. « Je savais juste que j’aurais plus de succès d’une certaine manière en disant non, en étant simplement contraire parce que je me suis dit que si les gens m’aimaient bien, ils allaient m’aimer de toute façon », confie-t-il. « Ou ne pas m’aimer. Ça n’a pas d’importance. »

Cette attitude rebelle et cette intégrité artistique ont été en partie immortalisées dans le documentaire controversé et acclamé « Dig! », toujours considéré comme l’un des meilleurs films sur le rock jamais réalisés, et qui célèbre cette année son 20ème anniversaire. Sa version remastérisée a d’ailleurs été présentée en avant-première à Sundance en janvier.

Depuis la sortie de leur premier album shoegaze hypnotique, « Methodrone », en 1995, de nombreux musiciens ont gravité autour de Newcombe dans ses explorations sonores. Pourtant, il est resté le seul pilier, le cerveau créatif au cœur de l’un des groupes les plus fascinants et insaisissables de la musique actuelle. Pas moins de 20 albums ont vu le jour sous le nom de Brian Jonestown Massacre, chacun explorant des territoires musicaux audacieux : rock psychédélique planant, country-blues mélancolique, rock’n’roll garage hargneux, noise-pop extatique, et bien d’autres encore.

En cours de route, Anton Newcombe s’est imposé comme un talent unique qui a su anticiper la direction du rock indé grand public et choisir la voie la plus ardue, devenant une figure révolutionnaire et un véritable héros de l’underground. « Ma seule option dans la vie a toujours été de me jeter dans le feu de l’action », déclare-t-il. « Peu importe ce que c’est. »

C’est avec cet esprit indomptable qu’il a parcouru le monde, pour finalement poser ses valises à Berlin il y a 14 ans, où il vit et travaille dans son propre studio. Ne manquez pas cette occasion rare deWitness l’énergie brute et la vision singulière du Brian Jonestown Massacre sur la scène du Bikini !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 16 mai 2025 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Tarifs : 30€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr