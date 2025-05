L’Aventure Humouristique de Tiana Dutel à Découvrir à La Cabane de Toulouse !

Partager Facebook

Préparez-vous à l’inconnu… mais avec la promesse de rires ! L’humoriste Tiana Dutel vous donne rendez-vous à La Cabane de Toulouse le samedi 13 décembre 2025 à 20h00 pour un spectacle en pleine création, mais avec une ambition claire : vous faire rire.

L’artiste elle-même l’avoue avec une honnêteté désarmante : au moment où vous lisez ces lignes, le contenu exact de son spectacle n’est pas encore figé. La page est en train de s’écrire, au fil de ses expériences et de ses explorations sur les scènes de Comedy Clubs.

Tiana Dutel ne cache pas sa démarche : elle compte bien passer ses soirées à tester ses blagues et ses idées pour s’assurer que le résultat final soit à la hauteur de vos attentes. Son engagement est clair : tout faire pour que ce spectacle soit drôle.

Cependant, avec une lucidité pleine d’humour, elle rappelle une vérité universelle : « Après tu connais, nous n’avons pas tous les mêmes grilles de lecture. » L’humour est subjectif, mais la détermination de Tiana à vous offrir un bon moment est bien réelle.

Venez découvrir en avant-première le fruit de ses réflexions et de ses expérimentations sur scène. Soyez parmi les premiers à vous laisser surprendre par l’univers de Tiana Dutel, un spectacle en devenir mais avec une promesse de sincérité et, on l’espère, de nombreux éclats de rire.

Infos Pratiques :

Date : samedi 13 décembre 2025 à 20h00

Lieu : La Cabane, Toulouse

Tarifs : 35€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr