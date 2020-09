Sortie de « Ponctuation », la mixtape du toulousain Hyl

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un triptyque entre groove hip hop solaire, écriture poignante, et rap aussi fou qu’agressif. Découvrez la première mixtape du toulousain HYL !

Premier projet du rappeur HYL, Ponctuation est la mixtape regroupant la première trilogie Parce que!, Pourquoi?, J’sais pas… Ces trois clips présentant respectivement les personnages Exclamation, Interrogation et Suspension. Persuadé que nous cachons tous au fond de nous-même une facette extravertie et colorée, une part de folie et de rage inexplicable, ainsi qu’une âme sensible et discrète, HYL prend le pari de personnifier et faire cohabiter ces trois états visuellement et musicalement. Un univers entre Mondrian, American Horror Story et Grand Corps Malade.

Bref, découvrez le projet fou de Hyl avec cette mixtape et en attendant, redécouvrez aussi ses clips !